Conflito por terras deixa homem ferido com um tiro na zona rural de Rio Branco

Por Davi Sahid

Alexandre Bandeira, de 36 anos, foi vítima de um tiro no final da tarde deste domingo, 29, durante um conflito por terras na zona rural de Rio Branco, no km 40 do Seringal Bagaço.

De acordo com informações fornecidas por familiares de Alexandre, o incidente ocorreu enquanto ele conduzia gado na companhia de um parente. Os dois foram surpreendidos por três invasores armados com uma escopeta, que dispararam contra Alexandre. O tiro atingiu suas costas, com estilhaços atingindo também o ombro e uma hérnia na proximidade da virilha.

Ao ouvir o disparo, o parente de Alexandre fugiu em um cavalo e foi buscar o pai da vítima, que estava em outra fazenda. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

Mesmo ferido, Alexandre conseguiu chegar à fazenda de seu pai, onde pediu ajuda. Ele foi transportado em um barco pelo Rio Acre por cerca de 45 minutos, antes de ser colocado em um veículo Voyage branco, que o levou com destino ao hospital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, os Paramédicos interceptaram o veículo nas proximidades do Panorama, na Estrada do São Francisco. Alexandre recebeu os atendimentos, foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro se Rio Branco em estado de saúde estável.

Familiares de Alexandre relataram a reportagem que parte do Seringal Bagaço está sendo invadido por diversas pessoas, e ele estava tentando expulsar os invasores. Eles acreditam que o atentado está relacionado a essa situação, e a vítima teria conhecimento dos responsáveis pelo disparo.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil.