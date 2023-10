Veja os horários do eclipse solar deste sábado em cada capital

No sábado (14) um eclipse solar poderá ser visto de todo o Brasil. Em alguns locais do Norte e Nordeste, o fenômeno terá visibilidade anular — como uma espécie de “anel de fogo” decorrente da posição entre Lua, Terra e Sol.

A anularidade poderá ser vista em regiões do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco poderão apreciar o eclipse anular. No restante do país, o fenômeno será visível como parcial.

As capitais Natal, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba, são as únicas que estão no caminho da anularidade.

O último eclipse anular do Sol aconteceu em junho de 2021, mas não pôde ser visto do Brasil. O próximo, após o de 14 de outubro, ocorrerá em 2 de outubro de 2024.

Confira o melhor horário para observar o eclipse em cada capital brasileira:

•Rio Branco (AC) – 14h16

*Horário do Acre

•Maceió (AL) – 16h48

*Horário de Brasília

•Macapá (AP) – 16h27

*Horário de Brasília

•Manaus (AM) – 15h19

*Horário do Amazonas

•Salvador (BA) – 16h48

*Horário de Brasília

•Fortaleza (CE) – 16h42

*Horário de Brasília

•Brasília (DF) – 16h45

*Horário de Brasília

•Vitória (ES) – 16h50

*Horário de Brasília

•Goiânia (GO) – 16h45

*Horário de Brasília

•São Luís (MA) – 16h37

*Horário de Brasília

•Cuiabá (MT) – 15h38

*Horário do Amazonas

•Campo Grande (MS) – 15h43

*Horário do Amazonas

•Belo Horizonte (MG) – 16h49

*Horário de Brasília

•João Pessoa (PB) – 16h46

*Horário de Brasília

•Curitiba (PR) – 16h48

*Horário de Brasília

•Belém (PA) – 16h32

*Horário de Brasília

•Recife (PE) – 16h47

*Horário de Brasília

•Teresina (PI) – 16h41

*Horário de Brasília

•Rio de Janeiro (RJ) – 16h50

*Horário de Brasília

•Natal (RN) – 16h45

*Horário de Brasília

•Porto Alegre (RS) – 16h47

*Horário de Brasília

•Porto Velho (RO) – 15h21

*Horário do Amazonas

•Boa Vista (RR) – 15h08

*Horário do Amazonas

•Florianópolis (SC) – 16h48

*Horário de Brasília

•São Paulo (SP) – 16h49

*Horário de Brasília

•Aracaju (SE) – 16h48

*Horário de Brasília

•Palmas (TO) – 16h41

*Horário de Brasília