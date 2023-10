Comitê Olímpico Internacional anuncia inclusão de 5 esportes para Los Angeles

O Comitê Olímpico Internacional anunciou, nesta sexta-feira (13), a inclusão de cinco novos esportes farão parte do programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A maior novidade é o flag football, esporte similar ao futebol americano e praticado principalmente nos Estados Unidos.

O squash também vai estrear no principal evento do mundo em 2028. Lacrosse, em versão reduzida (seis atletas ao invés de dez), beisebol/softbol e críquete são os outros esportes contemplados.

O flag footbal conta com o apoio da NFL, já que é a uma adaptação do futebol americano. Ao invés de derrubar os adversários para encerrar as jogadas, os jogadores têm que tirar uma espécie de fita localizada na cintura dos adversários.

Um dos esportes mais praticados e assistidos em todo o mundo, principalmente nos países que foram colônias inglesas, o críquete está de volta ao programa olímpico após mais de 100 anos.

Ao mesmo tempo em que não tem tradição em nenhum dos novos esportes, o Brasil pode perder algumas chances de medalhas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O boxe, uma das principais fontes de medalha para o país, pode ser retirado do programa por problemas políticos e suspeita de corrupção. A decisão final anda será tomada posteriormente.