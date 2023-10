Com seca duradoura, focos de calor aumentam mais de 50% em outubro

O governo do estado publicou nesta quarta-feira, 25, o boletim semanal sobre a seca no Acre. A situação preocupante, principalmente em relação à possibilidade do desabastecimento de água, fez com que a gestão decretasse emergência em todo o estado. O decreto foi reconhecido pelo governo federal no último dia 16.

Um dos dados que chama a atenção é o aumento dos focos de calor no período. Com o tempo muito seco, por conta da estiagem prolongada, os focos têm aumentado consideravelmente. No período de 1º a 24 de outubro do ano passado, o estado registrou 970 focos de calor. Já no mesmo período deste ano, o registro foi de 1.488,o que significa um aumento de 53%.

Apesar do crescimento no mês, o número total deste ano é de 42% a menos, já neste ano, de janeiro até agora, estão contabilizados 6.211 focos de calor, contra 10.751 registrados em 2022.

Veja outros dados em relação à seca no Acre.

Qualidade do ar

A média diária da concentração de Material Particulado (μg/m³) com os indicadores recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de concentração na atmosfera é de que não passe de 15 μg/m³.

No período de 15 a 21 de outubro mapeou-se que boa parte dos municípios do Estado do Acre apresentaram qualidade do ar aceitável (12 a 35μg/m³). No entanto, se expostos por 24 horas ou mais, pode apresentar riscos moderados aponta o Informativo Semanal de Qualidade do Ar da Sema.

Saiba mais: https://sema.ac.gov.br/informativo-semanal-qualidade-do-ar/

Nível dos principais rios

Em Assis Brasil, Brasileia, Capixaba foi identificada uma redução nos níveis dos rios. O Rio Acre, em Rio Branco, registrou aumento de 0,04 cm, e nos municípios de Assis Brasil houve redução de 0,05 cm e Capixaba de 0,14cm de segunda-feira, 23 a terça-feira, 24.

O Riozinho do Rola, afluente do Rio acre, apresentou redução no nível no decorrer da semana, e um aumento nesta terça-feira, 24.

O Rio Iaco registrou redução no decorrer da semana em Sena Madureira, e na terça-feira, 24, registrou o nível de 93cm.

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, teve elevação no dia 21, e redução na segunda-feira, 23, e terça-feira, 24. Em Marechal Thaumaturgo, apresentou dinâmica de redução e elevação nos dias 18 e 24. Instabilizando no nível de 3,02 metros no dia 24.

O Rio Envira, em Feijó, teve dinâmica de redução e aumento no decorrer da semana, voltando a apresentar aumento do nível a partir da segunda-feira, 23.

Veja os níveis nesta quarta-feira, 25

• Rio Acre / Rio Branco: 1,72 m

• Rio Acre / Assis Brasil: 2,86 m

• Rio Acre / Brasileia: 0,96 m

• Riozinho do Rola: 0,86 m

• Rio Juruá / Cruzeiro do Sul: 4,26 m

• Rio Iaco / Sena Madureira: 0,97 m

• Rio Envira / Feijó: 3,92 m

Captação de água

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) informou que está com três caminhões pipas, atendendo os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Em Porto Acre, há uma parceria com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) que cedeu um caminhão pipa para suporte. Os veículos atuam em localidades que não possuem acesso ao sistema de distribuição.

O Saneacre informou ainda que a situação de abastecimento nos municípios é estável.

Para mais informações sobre dados oportunizados pela Sema acesse: Sala de Situação

Saúde

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou os dados da semana epidemiológica 42/2023 referentes a doença diarreica aguda com um total de 1019 ocorrências e 585 atendimentos por síndrome gripal.

Obs: Os dados da qualidade do ar e da saúde são referentes a semana epidemiológica 42/2023 no período de 15 a 21 de outubro de 2023.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.