Colombiano recebe surra após disciplina de facção e vai parar em estado grave no Pronto-Socorro

Por Davi Sahid

O Colombiano Jonh Jairo, de 35 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripas, chutes e socos em via pública na noite desta segunda-feira, 2, na Rua Benjamin Constant, em frente a Secretaria de Saúde (SESACRE) no centro de Rio Branco.

Segundo informações de populares repassadas a reportagem, Jonh é suspeito de cometer furtos na região e foi julgado pelo tribunal do crime que domina o território do Centro de Rio Branco a uma disciplina. Pela noite enquanto perambulava, o Colombiano foi abordado por membros de uma organização criminosa, que começaram o agredir a socos, chutes e ripas na região das costas e cabeça, vindo a ocasionar um sangramento nasal.

Após aplicar a disciplina os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao Colombiano e em seguida o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local da ocorrência, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.