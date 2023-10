Colisão entre carro e moto, deixa motociclista ferido na Av Ceará

Um acidente aconteceu na noite desta Segunda-feira, (09), na Av Ceará.

Segundo informações o condutor da motocicleta identificado por Pedro Arthur Maciel Silva, de 24 anos, trafegava na sua motocicleta CB 300 de cor vermelha, sentido bairro/ centro, quando o condutor do carro Fiat Mobi de cor Cinza, foi fazer uma conversão, para entra na Av Ceará e não respeitou a preferencial, quando houve a colisão, com o impacto o motociclista foi ao solo. O condutor do carro permaneceu no local até a chegada do Policiamento de Trânsito (BPTRAN).

A viatura do suporte avançado do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de urgência e emergência de Rio Branco.

Pedro Arthur foi entregue ao setor de traumatologia para maior avaliação com fratura no tornozelo esquerdo e múltiplas escoriações, seu estado de saúde é considerado estável.

O policiamento de trânsito foi acionado, esteve no local , isolaram a área para os trabalhos de perícia.