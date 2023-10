Colisão entre carro e moto, deixa motociclista ferido em Rio Branco

Foto: Denise Moreira/ Ecos da Notícia

Um acidente aconteceu na noite deste sábado,(07), no cruzamento da rua Rio de Janeiro com a rua Sena Madureira no Conjunto Bela Vista.

Segundo informações o condutor da motocicleta foi identificado por David Costa Lima, 26 anos, trafegava na sua motocicleta Fan de cor vermelha, na rua Rio de janeiro sentido bairro/ centro, quando o condutor do carro Fiesta Sedan de cor preta ,que não teve seu nome revelado, trafegava sentido oposto, foi fazer uma conversão para entrar à esquerda na Rua Sena Madureira, quando houve a colisão lateral. O condutor do carro permaneceu no local até a chegada do policiamento de trânsito.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até Pronto Socorro de urgência e emergência de Rio Branco.

David Costa foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura exposta no braço esquerdo e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

O policiamento de trânsito (BPTRAN) foi acionado, esteve no local , isolaram a área para os trabalhos de perícia.