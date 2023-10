Ciclista fica ferido, após colidir na traseira de caminhão carregado com toras de madeira

Foto: Denise Moreira/ Ecos da Notícia

Um acidente aconteceu na noite deste sábado (07), na BR 364, na região do Custódio Freire.

Segundo informações repassadas, o ciclista identificado por Hermano Verchoza Silva, de 32 anos , trafegava em sua bicicleta , sentindo bairro/centro, quando na ladeira do Custódio Freire, colidiu na traseira de um caminhão carregado com toras de madeira que estava quebrado e o condutor não se encontrava presente no momento da colisão.

A viatura do suporte básico do município do Bujari foi acionada para socorrer a vítima, que foi interceptado pela viatura do suporte avançado e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Hermano Verchoza deu entrada no Setor de Traumatologia com fratura na face e múltiplas escoriações, seu estado de saúde é considerado estável.