Chuva dá pequeno fôlego ao Rio Acre, que continua em situação crítica na Capital

Depois de ficar a 12 centímetros da cota histórica de 1,25 metro, registrada no dia 10 de outubro do ano passado, o Rio Acre ganhou um pequeno fôlego com a chuva que caiu na capital acreana neste domingo, 1º, subindo de 1,37 metro para 1,48 metro na manhã desta segunda-feira, 2.

No entanto, de acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, o tenente-coronel Cláudio Falcão, a situação continua crítica e o cenário não é animador pelos próximos dois meses.

“É um pequeno fôlego. Essa chuva, ontem, foi bastante volumosa, ela deu uma boa alteração no nível do rio, mas pra você ter uma ideia, ontem à tarde, ele chegou a 1,70 metro e hoje já está em 1,48 metro. Nós temos uma pequena previsão de chuva para hoje, mas não deve acontecer, então amanhã, ele já deve estar novamente na casa de 1,30 metro. Se essa chuva fosse regular, resolveria, mas não temos previsão de chuvas regulares para outubro e novembro”, disse.

Ainda segundo Falcão, apenas para meados de dezembro é esperada uma melhora efetiva do quadro de estiagem, mas até o fim do ano a população deverá sentir as consequências da seca de 2023.

“Infelizmente não tem perspectiva de melhora, de resolução agora nos próximos dois meses, pelo menos. Apenas em dezembro deveremos ter uma mudança de cenário”, concluiu.

A chuva deste domingo em Rio Branco confirmou a previsão feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de que choveria entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no dia na capital acreana entre domingo e segunda. Foram registrados 45 milímetros no domingo.

O nível do Rio Acre está abaixo dos 2 metros há mais de 40 dias, com pelo menos 17 mil pessoas afetadas pelo desabastecimento de água em Rio Branco, segundo a Defesa Civil Municipal, responsável pela Operação Estiagem, que já atendeu 4 mil famílias em 27 comunidades rurais e urbanas de Rio Branco.