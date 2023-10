Chico Moedas é flagrado em balada no Rio de Janeiro beijando loira ao som de Luísa Sonza

A fila andou para o influenciador Chico Moedas. Menos de um mês após ser exposto em rede nacional por sua ex-namorada, Luísa Sonza, o streamer foi visto aos beijos com uma loira em uma balada no Rio de Janeiro. No vídeo, Chico aparece abraçado na cintura de uma mulher ao som de um remix da música ”Chico”, canção da cantora feita em homenagem a ele durante o breve relacionamento. O namoro começou no final do mês de maio e terminou no início de setembro, quando Sonza declarou, em texto lido para Ana Maria Braga, que foi traída no banheiro de um bar carioca. Depois das revelações, a música Chico atingiu novos recordes de audição nas plataformas de streaming, mas Luísa trocou a letra e passou a dedicá-la para Chico Buarque. Moedas, no entanto, nunca se pronunciou diretamente sobre o término.

Chico Moedas é visto aos beijos com loira ao som de "Chico", smash de Luísa Sonza.

