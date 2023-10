Caravana sai de Xapuri para participar da Parada LGBTQIA+ em Rio Branco

O público que se mistura na Parada do Orgulho LGBTQIA+ deste domingo, 8, não se resume apenas aos moradores de Rio Branco. Caravanas do interior também participam do evento na capital acreana. Uma delas saiu de Xapuri, que fica a 189 quilômetros da capital acreana.

Um grupo numeroso saiu da “Princesinha do Acre” apenas para fazer parte da festa

Paulinha, 32 anos, que é transexual, falou da vinda do grupo. “A gente saiu de Xapuri e veio se divertir, mas também para gritar contra o preconceito”, afirma.

Paulinha sorriu ao comentar da brincadeira que é associada a suposta quantidade de homossexuais na cidade de Xapuri é conta que se orgulha de quebrar tabus.

“Essa história é engraçada e é claro que não incomoda. Eu me orgulho de quem eu sou, formada em pedagogia pela UFAC e sou professora. Precisamos quebrar tabus que excluem as pessoas”, diz.