Capricho e ousadia nos looks marcam a Parada LGBTQIA+ em Rio Branco

Além da alegria, mesmo antes do início da Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste domingo 8, o que chama atenção são as fantasias escolhidas por quem decidiu se divertir e prestigiar o evento.

Tem gente que caprichou, que gastou dinheiro, mas tem quem economizou e improvisou a roupa com o que tinha em casa.

Aicha, de 26 anos, não teve tempo de pensar em uma fantasia. Nem por isso, deixou de chamar atenção. Pegou um tecido que tinha em casa, deu dois nós, colocou uma calcinha por baixo e foi para a rua. “Era um tecido que tinha em casa. Só dei um jeito e estou aqui bela e plena”, disse.

Já Samanta, 22 anos, deixou todo mundo em dúvida sobre a existência ou não da peça íntima. Ao ac24horas, fez a revelação. “Tem, sim, só que é minúscula para não aparecer”, revelou.

Quem também caprichou na fantasia foi Emily. De “diabinha”, declarou que a Parada é muito mais que uma festa. “Aqui não é só diversão, é a luta contra o preconceito, é para mostrar que somos todos iguais”, afirma.