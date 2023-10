Cantor Eduardo Costa irá captar quase R$ 1 milhão depois de criticar Lei Rouanet

Eduardo Costa irá captar R$ 996,5 mil até dezembro, através da Lei Rouanet, após a empresa de um sócio do sertanejo propor um projeto de homenagem à música tradicional de Minas Gerais. A intenção é gravar um DVD usando instrumentos típicos da música nacional como viola e violão. Embora tenha sido autorizado a conseguir o montante, no passado, o artista criticou a lei de incentivo à cultura.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele chegou a afirmar que a Lei Rouanet servia apenas para jornalistas, atores e inclusive artistas, “safados”. Assim como outros apoiadores do ex-presidente, Eduardo Costa declarou que a lei fazia com que essas pessoas quisessem “mamar nas tetas” do governo federal.

Durante campanha para o então candidato Bolsonaro, o sertanejo afirmou: “Quem quiser ganhar dinheiro agora, vai caçar um serviço. vai capinar um lote, vai bater uma laje, vai caçar o que fazer. Acabou a mamata, a safadeza. Dinheiro de Lei Rouanet nunca mais”.

“Esses artistas, atores, bando de jornalista safado que fica querendo mamar nas tetas do governo, acabou a mamata, a safadeza”, reafirmou. Agora, o cantor será financiado pela lei para o projeto “Eduardo Costa – O instrumentista e as modas de violas de Minas”.

Já a proponente do plano é a empresa Churrasco, Cerveja e Viola, a C.C.V. Eventos e o objetivo ressaltado é “a gravação de um DVD com canções caipiras em homenagem à música de raiz sertaneja, que tradicionalmente se tornou um símbolo da vida cotidiana do homem do campo, dos tropeiros e faz parte de uma rica história contada em versos e prosas no estado de Minas Gerais”.

A proposta também ressalta que as apresentações serão gratuitas, também sendo disponibilizadas na internet para maior democratização do projeto. A ideia é a realização de dois shows em Belo Horizonte. As informações reveladas pelo jornal “Metrópoles” foram confirmadas pela CNN Brasil pelo portal de transparência da Rouanet.