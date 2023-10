Campeão do mundo com a Argentina é suspenso por 2 anos em caso de doping

O meio-campista argentino Papu Gómez, atualmente no Monza, da Itália, foi comunicado por autoridades antidoping que será suspenso do futebol profissional por dois anos. A informação é do site espanhol “Relevo”.

De acordo com a reportagem, o teste realizado por Papu Gómez e que identificou uma substância proibida (não revelada) foi realizado em novembro de 2022, semanas antes de a Argentina ter conquistado o título da Copa do Mundo — o meia fez parte do elenco campeão mundial no Catar.

Segundo a versão do jogador, ele teria tomado um xarope — medicamento usado por um de seus filhos — durante uma noite maldormida. A ingestão do remédio, porém, foi feita sem consulta prévia aos médicos do Sevilla, seu clube na época.

O Sevilla e o atleta foram notificados há alguns meses, mas a punição foi comunicada apenas nesta semana. Papu Gómez, que está com 35 anos, rescindiu seu contrato com o time espanhol no fim da última temporada europeia e, recentemente, assinou vínculo com o Monza, que disputa a primeira divisão italiana.