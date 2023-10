Calor pode aliviar com chegada de onda polar e chuvas neste fim de semana no Acre

Nesta sexta-feira, 6, o meteorologista Davi Friale anunciou que o calor intenso dos últimos dias dará uma pequena trégua, porém, somente no domingo, 8, com a chegada ao Acre de uma fraca onda polar, onde ele deixa claro que não se trata de uma friagem.

Devido à onda polar, o forte calor dos últimos dias diminuirá bastante, com temperaturas máximas, à tarde, abaixo de 29ºC, na maior parte do estado, inclusive, em Rio Branco, pelo menos até segunda-feira, 9.

Além da onda polar, o fenômeno provocará chuvas intensas na maioria dos municípios, podendo causar temporais, com acumulado pluviométrico significativo, ventos fortes, raios e eventual queda pontual de granizo. As estimativas preveem que em vários pontos do Acre, entre sábado e segunda-feira, poderá chover acima de 80mm, não se descartando acumulado até superior a 100mm de água.

Já no sábado, 7, o calor vai predominar, inclusive, com noite muito quente, mas poderão ocorrer temporais isolados.