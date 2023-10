Briga no pagode da AABB deixa idoso entre a vida e a morte na UTI do hospital Santa Juliana

Uma confusão gerada no Bar da Piscina da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) no último sábado (30), em Rio Branco (AC), acabou com o funcionário público Hélio de Oliveira Guedes, 63 anos, agredido com um soco no rosto pelo servidor comissionado no governo, Kayronn Oliveira Silva.

O idoso se encontra em estado grave de saúde, internado e intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana. Segundo familiares de Hélio, a agressão contra ele ocorre sem motivo. Com o soco, a vítima caiu desmaiada, tendo como consequência um AVC e precisou ser levada ao Pronto-Socorro da capital.

“O ato covarde provocado pelo supracitado cidadão que desferiu um soco com força descomunal no rosto da vítima (Hélio), provocou uma violenta queda que o deixou desfalecido e sem respiração no chão do ambiente, onde só não veio a óbito devido ao atendimento de primeiros socorros, utilizando-se a técnica de Reanimação Cardiopulmonar – RCP com respiração boca a boca e massagem cardíaca”, declarou a denunciante.

Por conta do AVC isquêmico, os familiares alegam que a vítima sofreu obstrução de uma artéria cerebral, que provocou uma paralisia total do seu lado direito do corpo (hemiplegia direita), além da impossibilidade da fala.

Além disso, a vítima teve de ser transferida para o Hospital Santa Juliana no dia seguinte, onde precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência por causa do início do processo de inchaço no cérebro. Atualmente, Hélio apresenta estado grave de saúde. “Com risco de perder a vida a qualquer momento”, explicou uma familiar.

Por conta da agressão, a família registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para coleta das informações do autor da agressão, dos comunicantes do boletim, das testemunhas e familiares da vítima.

O que diz o acusado

O ac24horas conversou com Kayronn Oliveira nesta quinta-feira, 5, e ele afirma ter sido agredido primeiro pelo idoso e, por essa razão, acabou reagindo. “Eu fui agredido pelo senhor e revidei a agressão. Eles querem denegrir minha imagem. As informações estão no livro de ocorrência da festa, onde os seguranças já colocaram. O que aconteceu foi uma agressão que foi revidada”, declarou.

Oliveira deixou claro também que desconhece as razões que motivaram a briga e adiantou que fez um boletim de ocorrência contra Hélio. “Desconheço o motivo”.

O que diz a AABB

O proprietário do local, Thales Henrique, lamentou o ocorrido e disse ter ouvido de testemunhas que houve agressão por parte do idoso. “Eu não sei dizer, as testemunhas dizem que houve agressão por parte do idoso. Foi uma ação rápida, ele não demonstrou intenção de continuar a briga. Sobre o livro de ocorrência, só podemos falar em juízo. Fizemos todos os protocolos de segurança e atendimento à vítima”, comentou.

O proprietário disse ainda que o pagode não tem registros de agressões. “A casa não tem histórico de briga nesses dois anos de funcionamento. É importante falar que isso foi uma fatalidade”, encerrou.

VÍDEO: