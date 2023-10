Briga entre moradores de rua por causa de droga quase termina em morte em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma briga entre dois moradores em situação de rua quase terminou em morte, na noite desta quarta-feira, 5, após Gustavo Nunes Rocha, de 27 anos, ser ferido a golpes de perna-manca na rua José de Melo no bairro Bosque em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Gustavo e o agressor se encontraram em via pública e comeram a discutir por causa de uma pedra de crack. Ambos tomaram posse de um ripa e perna-maca e começaram a se agredir.

Gustavo conseguiu ainda dar duas ripadas nas costas do autor crime, que reagiu e atingiu um golpe de perna-manca na cabeça de Nunes e em seguida fraturou o braço da vítima. Mesmo ferido Gustavo ainda conseguiu com muita dificuldade se deslocar até a sede do SAMU e pediu ajuda. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vitima ao Pronto-Socorro de De Rio Branco em estado se saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada até ao local do crime.

O caso será investigando pela Polícia Civil.