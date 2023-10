Brasil tem fluxo cambial positivo de US$ 4,1 bilhões em outubro até dia 13, diz BC

O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 4,078 bilhões em outubro até o dia 13, em movimento puxado tanto pela via financeira quanto pela comercial, informou nesta quarta-feira (18) o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$ 1,133 bilhão em outubro até o dia 13. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de outubro até o dia 13 também foi positivo, em US$ 2,945 bilhões.

Semana

Na semana passada, de 9 a 13 de outubro, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 1,468 bilhão.

No acumulado do ano até 13 de outubro, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de US$ 24,738 bilhões.