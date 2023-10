Brasil no skate: Rayssa Leal conquista o ouro e Pâmela a prata no Pan de Santiago

O Brasil dominou o pódio do skate street feminino neste sábado (21). Rayssa Leal conquistou a medalha de ouro e Pâmela Rosa levou a prata. O bronze ficou com a norte-americana Paige Heyn.

A final foi tranquila para as brasileiras. Ambas eram favoritas na briga com as rivais sul-americanas. A Fadinha conquistou nota de 236.98. Pâmela, medalha de prata, somou 211.34. A norte-americana teve nota de 176.35.

A final é dividida em duas etapas. Primeiro, todas as nove competidoras dão duas voltas no circuito utilizando todo o espaço possível. Rayssa e Pâmela foram as únicas a superar a casa dos 70 pontos e saíram na frente na disputa.

Depois, as atletas têm cinco chances para acertar uma manobra específica em um obstáculo específico. É nesse momento que as atletas mais arriscam em busca da melhor manobra para uma maior pontuação.

As brasileiras confirmaram o favoristimo e acertaram as melhores manobras. A briga pela medalha de bronze foi acirrada entre a norte-americana Paige Heyn e a colombiana Alexandra Bedoya. No fim do circuito, Heyn se sobressaiu com notas melhores.