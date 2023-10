Bptran apreende mercadoria ilegal em Senador Guiomard

Uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), apreendeu na quinta-feira, 05, no ramal do L, em Senador Guiomard uma variedade de mercadorias sem procedência comprovada oriundas da Bolívia.

Os policiais faziam patrulhamento rural quando se depararam com dois veículos, foi solicitado a parada dos carros e verificado um grande volume de caixas em seu interior. Solicitado as notas fiscais os condutores afirmaram não possuir, e traziam o material para comercialização em Rio Branco. Nas embalagens estavam desodorantes, roupas adulto e infantil, alimentos, edredons e brinquedos.

Os militares encaminharam os materiais apreendidos na ocorrência á delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC