Boxe e Badminton garantem mais medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos

O Brasil garantiu mais oito medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. No boxe, seis medalhas foram asseguradas com as classificações conquistadas nesta terça-feira (24). Duas medalhas de bronze foram conquistadas no Badminton.

Nas quartas de final do boxe, nenhum lutador brasileiro foi derrotado. Foram quatro avanços para as semifinais em categorias femininas e dois nas masculinas. A primeira classificação foi de Abner Teixeira, que superou o mexicano Javier Hernandez por decisão unânime na categoria acima de 92kg.

Caroline de Almeida bateu a panamenha Yuliett Asprilla na categoria até 50kg. Tatiana de Jesus venceu a equatoriana Hellen Michelle. Ambas vitórias foram por decisão unânime.

Bárbara dos Santos e Viviane dos Santos também confirmaram vitória diante de Maria Altagracia e Kimberly Gittens, respectivamente. As duas garantiram ao menos um bronze para o Brasil.

Michael Douglas fechou o dia perfeito do boxe brasileiro com uma vitória apertada, por 3 a 2, sobre o venezuelano Jose Keymberth.

Badminton

O dia rendeu duas medalhas para o Brasil. Juliana Vieira e Sânia Lima foram derrotadas na semifinal pelas norte-americanas Annie Xu e Kerry Xu por 2 sets a 0, com parciais de 21/7 e 21/18.

Nas duplas mistas, Sânia Lima voltou à quadra ao lado de Davi Silva para enfrentar os norte-americanos Vinson Chiu e Jennie Gai. Os brasileiros começaram bem e conseguiram vencer o primeiro set, mas acabaram sofrendo a virada. No final, os norte-americanos venceram por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/16 e 21/16.