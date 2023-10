Botafogo tem 80% de chance de ser campeão; veja probabilidades de título e rebaixamento

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro esquentou neste fim de semana. Com a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Cuiabá, o Palmeiras conseguiu diminuir a diferença para o líder. Agora a equipe de Abel Ferreira está a seis pontos do Glorioso.

Na parte de baixo da tabela, Goiás e Vasco empataram em 1 a 1 e seguem na zona de rebaixamento. No clássico entre Corinthians e Santos o placar foi o mesmo, 1 a 1, e também não agradou às duas torcidas.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, o Botafogo segue favorito para levar o título, com 80,2% de chances. Já o Vasco preocupa seus torcedores com 70% de chances de rebaixamento.

O cálculo se baseia na pontuação atual e na projeção de confrontos diretos, além de jogos como mandante.

Probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

•Botafogo – 80,2%

– 80,2% •Red Bull Bragantino – 8,6%

– 8,6% •Palmeiras – 5,7%

– 5,7% •Flamengo – 2,6%

– 2,6% •Grêmio – 1,7%

Probabilidades de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

•América-MG – 99,95%

– 99,95% •Coritiba – 99%

– 99% •Vasco – 70%

– 70% •Goiás – 54,7%

– 54,7% •Santos – 32,7%

– 32,7% •Bahia – 23,4%

– 23,4% •Corinthians – 8,3%

– 8,3% •Cruzeiro – 4,3%

– 4,3% •Internacional – 3,5%

– 3,5% •São Paulo – 2,9%

– 2,9% •Cuiabá – 1,2%