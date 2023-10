Botafogo supera o Flu, volta a vencer no Brasileirão e amplia vantagem na liderança

O Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, neste domingo, e pôs fim ao jejum de vitórias na temporada que já durava cinco jogos. Com gols de Tiquinho Soares e Júnior Santos, o Alvinegro saiu vitorioso do clássico e encerrou a invecibilidade do Tricolor como mandante no Brasileirão. Líder do campeonato, o Botafogo terminou o ano com 100% de aproveitamento contra o rival do “Clássico Vovô”.

Xô, jejum!

Na primeira partida após a saída de Bruno Lage, o Botafogo deu a resposta que precisava e venceu o clássico contra o Fluminense, que no meio da semana se classificou para a final da Libertadores. Comandado por Lúcio Flávio, que teve o nome gritado pela torcida ao fim do jogo, em sua primeira partida como interino, a equipe voltou a jogar bem e saiu com a vitória, que não vinha há cinco jogos na temporada – quatro no Brasileiro e um na Sul-Americana.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 55 pontos na liderança da competição, com dez de vantagem para a equipe do Bragantino, segundo colocado.

Primeiro tempo

O Botafogo levou perigo ao gol do Fluminense logo nos primeiros segundos de jogo. Após lateral rápido pela direita, Júnior Santos cruzou e Eduardo obrigou Fábio a fazer uma grande defesa.

A equipe de Lúcio Flávio incomodou bastante o time de Diniz e aproveitou a velocidade de Júnior Santos para abrir o placar. O atacante recebeu passe de Tchê Tchê, driblou Fábio e marcou. Um minuto depois, Júnior Santos deu mais uma arrancada, deixou Tiquinho Soares cara a cara com Fábio, que encobriu o goleiro com categoria.

Após a parada técnica, Diniz sacou Marlon e colocou Alexsander, com André na zaga. O Fluminense cresceu na partida e levou perigo ao gol de Perri, com John Kennedy, que acertou a trave.

Segundo tempo

Na etapa final, o ímpeto do Fluminense diminuiu. Se a equipe de Diniz terminou o primeiro tempo incomodando o gol de Lucas Perri, o goleiro do Botafogo foi pouco exigido na última parte do jogo.

O Botafogo, em uma postura mais defensiva, acertou alguns contra-ataques que levaram perigo. Marlon Freitas carimbou a trave após lançamento de Tchê Tchê. Luis Henrique saiu cara a cara com Fábio, mas o goleiro do Fluminense defendeu. No fim, Gabriel Pires parou em Fábio mais uma vez.

•Fim de invencibilidade como mandante

O Fluminense perdeu a primeira como mandante no Brasileirão. Em 13 jogos até então, eram 10 vitórias e três empates no campeonato. A torcida tricolor apoiou o time após o apito final, cantando a música “Vamos ganhar a Libertadores”.

O desempenho em clássicos do Tricolor não tem sido positivo. O Fluminense não vence um clássico há sete jogos contra rivais do Rio de Janeiro na temporada. A última vitória foi contra o Flamengo, na final do Carioca.

Diniz na bronca com jogadores

O técnico Fernando Diniz ficou pistola com o desempenho de sua equipe ainda no início do clássico contra o Botafogo. O Tricolor foi dominado e viu o Alvinegro marcar duas vezes em 20 minutos, num curto espaço de tempo entre um gol e outro.

O Fluminense, antes dos dois gols sofridos, havia “entregado” duas bolas na saída de jogo, que geraram ataques do Botafogo.

Agenda e classificação

As duas equipes terão a pausa para a data Fifa nesta semana. O Botafogo volta a jogar no dia 18 de outubro, às 19h, contra o América-MG, pelo Brasileirão, em Belo Horizonte. O Fluminense enfrenta o Corinthians, no mesmo dia, às 21h30, contra o Corinthians, no Rio de Janeiro.

A rodada para o Botafogo teve bons resultados. Além da vitória no clássico, o Alvinegro também viu Palmeiras e Grêmio, rivais na liderança da competição, perderem seus respectivos clássicos contra Santos e Internacional. O Bragantino, vice-colocado, enfrenta o Athletico-PR ainda neste domingo. Com o resultado, o Botafogo tem 10 pontos de vantagem para a equipe paulista.





