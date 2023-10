Borracheiro tem casa invadida por criminoso e é ferido a golpes de faca no 2° Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

O borracheiro Edson José Trombeta, de 68 anos, foi ferido a golpes de faca na noite desta terça-feira, 17, após ter sua residência situada na BR-364, bairro Belo Jardim 2, no Segundo Distrito de Rio Branco, invadida por um criminoso armado.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia, Edson reside em uma casa nos arredores de sua borracharia e estava com o estabelecimento fechado no momento da invasão. Um homem, cuja identidade ainda não foi determinada, entrou na residência portando uma arma de fogo e um punhal, anunciando um assalto e exigindo a bicicleta que pertence a Edson.

Mesmo diante da ameaça, a vítima se recusou a entregar sua bicicleta, e o criminoso tentou disparar contra o idoso. Contudo, a arma de fabricação caseira falhou e o assaltante agrediu Edson com um soco no nariz e, em seguida, utilizou o punhal para desferir cinco golpes contra a vítima: três nas costas, um no pescoço e outro no rosto. Após a ação, o bandido fugiu do local sem levar a bicicleta da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Posteriormente, uma ambulância de suporte avançado foi acionada. O borracheiro teve seu estado clínico estabilizado e foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde se encontra em condição estável.

A Polícia Militar esteve presente no local para coletar informações e tentar identificar o autor do crime, e em seguida fizeram patrulhamento na região, mas o criminoso não foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) iniciaram as investigações e o caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).