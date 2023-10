Corpo de jovem levado pela correnteza na Cachoeira do Abraão é encontrado

Pouco mais de 24 horas após sumir nas águas do Rio Acre, no local que ficou conhecido como Cachoeira do Abraão, zona rural de Porto Acre, a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o corpo de Cauã Ricardo Nascimento Silva, 19 anos na tarde desta segunda-feira (2).

As buscas para encontrar o corpo do jovem foram iniciadas pelo Corpo Bombeiros ainda na tarde desse domingo. “O corpo estava enganchado debaixo de uns galhos e troncos de árvores numa profundidade de aproximadamente 6 metros, com auxílio de uma rede e populares conseguimos arrastá-los e o corpo flutuou”, disse o Sargento Ayslan ao Ecos da Notícia.

O corpo foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado até ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e depois liberado aos familiares.

Entenda o caso

Ele curtia esse domingo (1) na companhia de familiares e amigos quando escorregou e acabou levado pela forte correnteza da água no km 10 do ramal Linha 7, que tem acesso no km 34 da AC-10.

A comunidade local também apoiou os militares do bombeiros na operação de busca pelo rapaz.