Bilionário faz “chover dinheiro” ao jogar 1 milhão de dólares de helicóptero; veja

Um ator e influenciador digital bilionário da República Tcheca, chamado Kamil Bartošek promoveu uma ‘chuva de dinheiro’ na cidade de Lysa nad Labem ao jogar 1 milhão de dólares (aproximadamente 5 milhões de reais) de um helicóptero. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver muitas pessoas em um campo esperando o dinheiro literalmente, ‘cair do céu’.

A ação aconteceu depois que o bilionário organizou um concurso, no qual os participantes teriam que decifrar um código para faturarem a quantia milionária. Os interessados tiveram que pagar uma taxa de inscrição de 50 euros e foram mais de 20 mil inscritos. No entanto, nenhum desses conseguiu decifrar o enigma fazendo com que Bartošek optasse por outra solução.

Czech TV star Kamil Bartoshek drops a million dollars from a helicopter above a group of random people he had promised “a surprise” pic.twitter.com/u6TVKzs7g1

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2023



De acordo com jornais como “El Universal” e “El Tiempo”, um e-mail foi enviado para que todos os candidatos que tentaram desvendar o código se dirigissem para um campo aberto, onde toda a quantia foi jogada. Segundo o ator, que é investidor em criptomoedas e tecnologia, sua intenção era incentivar o interesse pelo assunto e promover a educação financeira dos interessados no concurso.

“Então a chuva de dinheiro já aconteceu? O que você acha?”, escreveu o influenciador ao revelar a dinâmica em suas redes sociais. Quanto ao dinheiro arrecadado a partir da taxa de inscrições, Bartošek disse que doará parte do dinheiro para instituições de caridade.