Bia Haddad Maia campeã: saiba quanto a tenista faturou em premiações neste ano

No último domingo (29), a tenista Bia Haddad Maia foi campeã do WTA Elite Trophy, na China. Este foi o maior título da carreira da brasileira. Ao lado da russa Veronica Kudermetova, Bia conquistou também a disputa de duplas do torneio.

A premiação total dos dois títulos é de US$ 632,5 mil (R$3.162.500,00). Em 2023, antes do WTA Elite Trophy, a brasileira já tinha faturado, em premiações de competições, cerca de US$ 2.061.321,00 (R$10.306.605,00), segundo a WTA, Associação de Tênis Feminino.

Somando os últimos prêmios, somente neste ano, Bia vai receber quase 2,7 milhões de dólares, o que fica em torno de R$13,5 milhões de reais.

O valor total recebido pela tenista em premiações durante toda a carreira, considerando o prêmio do último domingo (29), é de 5,1 milhões de dólares, em torno de R$25,9 milhões.