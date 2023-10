O bebê de apenas dois meses que foi baleado na cabeça em um ataque na Cidade do Povo, no dia 4 de outubro, em Rio Branco, segue internado na UTI do hospital da criança.

Respirando por respirador mecânico, também chamado de ventilador mecânico, é um equipamento que auxilia na entrada e saída de ar dos pulmões.

Seu estado de saúde é grave, porém está saturando bem , está com reflexo, veio ao Pronto Socorro fazer uma tomografia e logo retornou ao hospital da criança.