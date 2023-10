Bares e restaurantes do Acre vivem uma das maiores crises dos últimos 30 anos

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Brasil (Abrasel) divulgou nesta quinta-feira, 12, um balanço que mostra queda de 5% nas vendas no mês de agosto deste ano. Conforme a entidade nacional, a queda no faturamento foi sinalizada por 83% dos entrevistados. No Acre, segundo a entidade local, a situação é ainda mais complicada e há a possibilidade de fechamento de portas de alguns estabelecimentos.

Leôncio Castro, presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Distribuidoras do estado, diz que o segmento vive um momento de baixa de vendas.

“O movimento caiu drasticamente em bares, restaurantes, no geral. A reclamação é uma só, está todo mundo penando, a galera está se reinventando, mas acho que muita gente pode não aguentar e fechar as portas, já que o momento é muito ruim”, declara.

Leôncio que é empresário tradicional no ramo de bares na capital acreana diz ainda que o mercado vive um dos piores momentos dos últimos 30 anos.

“Sou um dos mais antigos em atividade, já tenho 28 anos no setor de bar e eventos e posso dizer que esse é um dos momentos mais delicados, caiu muito a venda e é geral a reclamação também no setor de restaurantes. Tem gente vendendo o almoço para comprar a janta”, diz Leôncio Castro.