Barcelona usará camisa com símbolo dos Rolling Stones em jogo contra o Real Madrid

Em parceria com a plataforma de streaming de músicas Spotify, o Barcelona entrará em campo no clássico contra o Real Madrid pela LALIGA vestindo uma camisa com o símbolo da banda britânica The Rolling Stones. A partida será no dia 28 de outubro, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

A equipe feminina do clube também usará o uniforme na partida da Liga F, contra o Sevilla, no dia 05 de novembro.

🚨 ÚLTIMA HORA 🤘

🤝🗞️ O FC Barcelona e os @RollingStones assinam um acordo antes do próximo #ElClásico do dia 28/10/23 graças a @Spotify. 👅🎶 pic.twitter.com/gzHGvqmRB0

— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 19, 2023



A equipe catalã e o Spotify já fizeram colaborações com outros artistas, como a cantora Rosalía e o rapper Drake, e conseguiram um sucesso de vendas. A banda britânica foi escolhida devido ao lançamento do novo álbum “Hackney Diamonds” nesta sexta-feira (20).

As camisas estarão à venda a partir de segunda-feira (23). Haverá duas edições exclusivas da camisa, uma delas sendo assinada pelos integrantes da banda. Essa terá apenas 22 unidades. A outra, sem assinatura, terá 1.899 unidades à venda.