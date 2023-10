Criminoso rende Técnica de Enfermagem com faca e a rouba dentro da UPA do 2° Distrito

Por Davi Sahid

Uma Técnica de Enfermagem passou por momentos de terror na madrugada desta sexta-feira, 27, após ser roubada por um criminoso identificado como Israel de Souza Bastos, de 36 anos, dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) situada na BR-364, Via Verde no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de funcionários, o bandido chegou na unidade de saúde por volta das 3h40min, reclamando de dor dente, o “paciente” fez a ficha na recepção, passou pela triagem, foi atendido na sala da Odontóloga e quando chegou na sala de medição que se encontrava a Técnica de Enfermagem e uma outra pessoa, Israel perguntou aonde ficava o banheiro, se deslocou até lá e saiu do banheiro anunciando o assalto. O bandido estava em posse de uma faca, fez ameaças e ordenou que as vítimas ficassem caladas e subtraiu o aparelho celular da Técnica de Enfermagem em seguida correu por dentro a unidade de saúde e fugiu por uma uma área de mata que fica nos fundos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados, colheram o nome, idade e endereço o bandido que deixou registrado no hospital, e as características físicas em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o assaltante, mas ele não foi encontrado.

A reportagem entrou em contato com a Diretora Geral da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Dora Vitórino que relatou sobre o ocorrido.

“infelizmente aconteceu esse roubo aqui na UPA, o autor do crime, chegou pela madrugada relatando dor dente, foi atendido e quando chegou na sala de medicação, que se encontrava nossa Técnica de Enfermagem e um outro funcionário, anunciou o assalto e roubou o celular. Ninguém imaginou que o “paciente” seria assaltante, uma vez que, procurou atendimento pela madrugada e passou por todo processo de triagem e atendimento médico. Vamos ter que arrumar um método de garantir a segurança de nossos funcionários. Todo auxílio está sendo dado as vítimas”, disse a Diretora.

A Técnica de Enfermagem foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.