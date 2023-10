Audiência Pública sobre a nova tarifa da Energisa Acre será nesta quinta-feira (5)

Os consumidores de energia elétrica da Energisa Acre estão sendo convidados a participar de uma audiência pública que será realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nesta quinta-feira (5/10), em Rio Branco.

A audiência será no Auditório da Federação do Comércio do Estado do Acre – FECOMÉRCIO (Avenida Getúlio Vargas n° 2473 – Bosque), com credenciamento de participantes às 13h30 e início às 14h.

O tema da Audiência nº 17/2023 é a revisão do valor da tarifa cobrada na conta de energia elétrica, que passará a valer em 13 de dezembro de 2023.

A ANEEL aprovou no começo de setembro passado a abertura de uma Consulta Pública que irá discutir a proposta de Revisão Tarifária Periódica da Energisa Acre.

Pela proposta, os acreanos podem ter um aumento na tarifa residencial de 20,55%, já os clientes de baixa tensão um percentual de 20,86%; e os consumidores de alta tensão um aumento 27,31%.

A Energisa Acre atende aproximadamente 285 mil unidades consumidoras no estado, que serão afetadas pelos reajustes em caso de aprovação.

Também será discutida na ocasião a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) da empresa, para o período de 2024 a 2028.