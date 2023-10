Atacante do Coritiba dá cabeçada e fratura rosto do zagueiro Kuscevic em vestiário

Uma briga marcou o vestiário do Coritiba no intervalo da partida diante do Atlético-MG, no último domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O atacante Diogo Oliveira acertou uma cabeçada no rosto do zagueiro Kuscevic, que sofreu uma fratura.

Segundo apurado pelo ge, a confusão entre os dois iniciou em campo, no primeiro tempo, e seguiu no vestiário. Kuscevic teria cobrado Diogo Oliveira, que não gostou, e acertou o zagueiro.



Kuscevic fraturou o seio do maxilar, região próxima do nariz. A informação da lesão foi confirmada pela Federação Chilena de Futebol. Com isso, o defensor foi desconvocado para os jogos da Data Fifa. Mesmo assim, ele viajou ao Chile, onde passou por uma cirurgia e segue em recuperação.O zagueiro deve ficar fora dos gramados por cerca de 30 dias.

Os dois jogadores foram substituídos no intervalo da partida. A informação, divulgada na transmissão, é de que eles teriam sentido um problema físico. Kuscevic sequer voltou para o banco, enquanto Diogo Oliveira reclamou de dores na panturrilha.

Após o episódio, o atacante pediu desculpa ao elenco, mas não teve mais contato com Kuscevic.

O ge procurou o Coritiba para comentar o episódio, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada assim que o clube se pronunciar.

O Coritiba se reapresentou na última quarta-feira após conquistar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro.

O elenco trabalha no CT da Graciosa e tem uma semana cheia antes de enfrentar o Cuiabá, no dia 18 de setembro, às 20h, no Couto Pereira, pela 27ª rodada da competição.



Por ge