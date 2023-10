Arroz está mais caro em 2023, diz pesquisa; saiba quais são os principais motivos da alta

O aumento em um dos principais itens do prato do brasileiro passou dos 16% nos últimos doze meses. E as consequências são vistas nas prateleiras: em um mercado de Goiânia, as vendas caíram de 30 a 40% nas últimas duas semanas, de acordo com a gerência do estabelecimento.

A tendência pode ser verificada em todo o país, de acordo com a pesquisa. O economista André Braz, da FGV Ibre, conta que dentre os motivos para o preço subir então a redução da exportação e a entressafra.



“Primeiro, é uma redução do volume de exportações da Índia. Para proteger o mercado, eles reduziram o volume de exportação para que o preço na Índia caísse. Mas isso desabastece o mundo. A outra questão tem a ver com a entressafra. A gente está num período de entressafra do arroz aqui no Brasil. Então encontrar o grão está um pouco mais difícil, e as cotações também aumentam por conta disso”, argumentou.



Outra razão para o preço alto foram as chuvas e os ciclones que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos meses. O estado é o maior produtor de arroz do país. Os temporais atrapalharam a colheita e atrasaram o plantio da próxima safra.