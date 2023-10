Arma usada contra menor atingido no Belo Jardim foi apreendida pela PM

Uma guarnição do 2° BPM encontrou a arma de fogo de fabricação artesanal calibre .28 usada para tentar contra a vida de um menor, na rua 13 de maio no bairro Belo Jardim II, na noite dessa sexta-feira, 13, no Belo Jardim.

A equipe realizava patrulhamento no bairro quando foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de tentativa de homicídio. Chegando ao local, encontraram duas equipes médica do SAMU realizando o atendimento do menor dentro da unidade móvel.

Os militares buscaram informações sobre o ocorrido, porém as testemunhas não passavam nada. Após algum tempo, surgiram informações que o disparo teria partido do interior de um táxi, já outras pessoas disseram que havia sido um disparo acidental realizado por outro menor.

Sem uma confirmação, os policiais militares resolveram fazer buscas nas proximidades, e encontraram uma arma de fabricação artesanal calibre .28 com um cartucho deflagrado, dentro de uma sacola, em um terreno baldio.

A equipe recolheu a arma e encaminhou para a Delegacia, para medidas cabíveis.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC