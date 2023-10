Após terceiro protesto, governo garante pagamento de terceirizados da Red Pontes

Após terceira manifestação dos funcionários da Red Pontes Eireli, empresa ligada ao deputado estadual Afonso Fernandes, que presta serviços terceirizados à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em cobrança aos salários atrasados, a secretaria de saúde emitiu uma nota na noite desta terça-feira, 3, garantindo que irá pagar os servidores já nesta quarta-feira, 4.

Os trabalhadores fecharam a Avenida Nações Unidas, em Rio Branco, que dá acesso ao Pronto-Socorro, em protesto pelo atraso nos salários do mês de agosto e férias. Com isso, a gestão fará o repasse por meio judicial, haja vista que a empresa não apresentou as certidões negativas no prazo estabelecido.

“O Governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Saúde, informa que encerrou nesta terça-feira, 3, o prazo para que a empresa Red Pontes apresentasse as certidões negativas exigidas pela legislação em vigor para pagamento do contrato de prestação de serviços nas unidades hospitalares, incluindo o Pronto-Socorro de Rio Branco. Com isso, a partir desta quarta-feira, 4, o Estado está autorizado a efetuar o pagamento dos funcionários da empresa que prestam serviços nas unidades hospitalares da capital, por via judicial”, diz a nota assinada pelo secretário Pedro Pascoal.

A gestão ainda deixou claro que os órgãos de controle, incluídos o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual, estão cientes da situação e acompanham o caso com o objetivo de não causar mais prejuízo a estes funcionários. ” Mais uma vez reafirmamos nosso compromisso com a saúde pública e com o bem-estar dos profissionais que atuam em nosso sistema”, concluiu o gestor.