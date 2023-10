O meteorologista Davi Friale divulgou no portal O Tempo Aqui que a previsão do tempo nesta segunda-feira, 16, será de muito calor, após um domingo com temperaturas abaixo dos 30°.

Porém, apesar do tempo quente, haverá chuvas, em geral, passageiras e pontuais, com possibilidade de temporais em alguns pontos. A temperatura deve variar entre 22° a 34°.