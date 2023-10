Personagem da eliminação do Inter na semifinal da Conmebol Libertadores, Enner Valencia foi vítima de ofensas racistas nas redes socias. O camisa 13 perdeu duas chances claras de gol na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Beira-Rio.

O equatoriano foi chamado de “macaco” e “preto imundo” em algumas postagens no X, antigo Twitter. O perfil do jogador no Instagram também foi invadido com muitas críticas, mas sem cunho racial.

Diante de 50 mil colorados, o time de Coudet abriu o placar logo aos nove minutos, com Mercado, e teve chances de ampliar já na etapa final. Por duas vezes, Valencia teve a bola do jogo. Uma de cabeça, aos 25 minutos, quando finalizou sozinho e mandou para fora.

Aos 32, o equatoriano recebeu livre, com espaço, avançou e bateu de pé direito, mas errou o alvo outra vez. Neste momento, o placar ainda apontava vantagem do Inter, até que John Kennedy empatou, aos 35, e Cano virou o jogo, aos 41.

