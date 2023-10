Após AVC, Gil Brother Away, ex-Hermes e Renato, luta contra dois cânceres

Jaime Gil da Costa, popularmente conhecido como Gil Brother Away e que ficou famoso por participar do grupo Hermes e Renato, nos anos 2000, está passando por uma série de problemas de saúde. O antigo humorista que se apresentava na MTV Brasil, de 66 anos, está lutando contra dois cânceres: um na próstata e outro na bexiga. Além disso, há cerca de 6 meses, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), ficando com a saúde debilitada.

Embora Gil ainda tenha dois perfis nas redes sociais com vídeos de humor, recentemente as páginas foram usadas, por exemplo, para a arrecadação de uma quantia que ajudasse em seu tratamento. O sobrinho do artista, Willian Passos, que administra suas redes, criou uma vaquinha online na qual os fãs contribuíssem para a continuidade de seus cuidados médicos.

À CNN Brasil, Willian Passos revelou o atual estado de saúde do tio: “Recentemente se recuperou de uma pneumonia e agora, está lutando contra o início de uma leucemia e fazendo um tratamento de oito semanas de um remédio intravenoso. Levamos ele três vezes por semana para tomar esse remédio. Estável, porém estamos sempre em alerta”.

“Ele é um paciente de múltiplos fatores porque não tem apenas uma doença para ser tratada. Uma acaba agravando a outra.”, acrescentou Willian. Quanto ao AVC sofrido por Gil, ele apresentou sinais de desorientação e vizinhos do humorista, que mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, informaram Willian sobre tal comportamento.

“Chegamos por volta de 20h30 da noite, chamamos o SAMU e ele foi encaminhado para o hospital, onde permaneceu por três meses.”, disse o sobrinho do humorista. Gil permaneceu internado no HCC (Hospital Clínico de Correias) e como consequência do AVC, o artista perdeu o movimento do lado esquerdo do corpo.