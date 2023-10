Homem tem perna amputada, após acidente de motocicleta

O trabalhador Ademir Cirilo Dias, de 34 anos, que deu entrada na noite da última segunda-feira, 2, no Pronto Socorro de Rio Branco, após ser transferido do Hospital Raimundo Chaar, da cidade de Brasiléia, interior do Acre, teve a perna esquerda amputada na madrugada de segunda-feira (03).

Entenda o caso:

Homem sofre acidente de moto, após bater em transporte escolar no interior do Acre

Um acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, (02), no município de Brasiléia, interior do Acre.

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma camionete, pau-de-arara usada em transporte escolar,

deixou o motociclista em estado grave, no ramal 19, Zona Rural de Brasiléia.

Segundo informações, o condutor da motocicleta identificado por Ademir Cirilo Dias, de 34 anos , estava voltando para casa, quando em uma curva no Ramal 19 , não viu a camionete que faz transporte escolar, tipo pau-de-arara, quando houve a colisão na lateral, vindo a cair .

A Unidade de Transporte Avançado (UTA), daquele município, foi acionada, para socorrer a vítima e encaminhou até o Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia e devido a gravidade, Ademir Cirilo foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio de Branco.

Ademir Cirilo foi entregue ao setor de traumatologia para maior avaliação com fratura exposta na perna esquerda e fratura exposta no braço esquerdo e o estado de saúde da vítima é considerado grave.