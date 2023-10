Alunos do Curso de Operações Especiais do Acre realizam treinamento na Bahia

Visando capacitar os operadores de segurança para melhor servir a sociedade acreana, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), leva agentes do Curso de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (PMAC), o Coesp 2023, para participarem de treinamento que será encerrado no fim de novembro.

O curso em sua primeira edição tem a participação de nove alunos do Acre, e tem como objetivo capacitar os profissionais para melhor obterem medidas preventivas de proteção em situações de risco eminente, como pessoas em situação de ameaça de assassinato, sequestro e terrorismo.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que o treinamento é uma oportunidade importante na qualificação e valorização dos agentes de segurança. “O curso vai proporcionar o aprimoramento de técnicas preventivas e repressivas para dar uma resposta mais rápida à sociedade”.

O diretor de Ensino da PMAC, coronel Cristian Moura, explica que o treinamento que estão recebendo na Bahia é um conhecimento que todo profissional de operações especiais precisa ter durante a sua carreira para que possa responder à altura da necessidade da sociedade.

“Esses profissionais são acionados em situações de extrema urgência, em situações de crise, em momentos onde vidas estão em perigo, onde o mínimo descuido ou uma ação equivocada pode gerar uma perda, e isso é irreparável, então os profissionais são testados, treinados para atuarem nessas circunstâncias e que esses nove profissionais consigam concluir com êxito”, disse o coronel.

O treinamento está sob a coordenação do Batalhão de Operações Especiais da PMBA, e conta com instruções teóricas e práticas de paraquedismo, treinamento em escalada e resgate em área de montanha. Os profissionais estão tendo aula prática na Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis e após essa atividade de resgate em área de montanha a equipe vai se deslocar até Cuiabá, no Mato Grosso, onde terão ensinamentos e conhecimentos sobre técnicas operacionais de inteligência.