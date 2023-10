Alunos do Curso de Operações Especiais do Acre realizam instruções na Bahia

Em sua primeira edição, o Curso de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (PMAC), o Coesp 2023, segue em treinamentos em solo baiano. Por intermédio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), e em parceria com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), os nove alunos do curso recebem diversas instruções, que seguirão até o próximo dia 4 de novembro.

Sob a coordenação do Batalhão de Operações Especiais da PMBA, os participantes concluíram o curso de segurança de dignitários – que capacita os profissionais para adotar medidas preventivas e reativas de proteção à pessoas sob ameaça de assassinato, sequestro, terrorismo ou outros atos ilegais.

Os alunos também foram submetidos a uma série de instruções teóricas e práticas de paraquedismo. Ao final, realizaram saltos, todos com bom aproveitamento. Ainda em andamento, acontece o treinamento de escalada e resgate em áreas de montanha. Após a parte teórica, os futuros “caveiras” encaram a prática, que será realizada na Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis- BA.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC