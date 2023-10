Alunos da rede pública estadual do Acre participam da feira de talentos Mundo

Os alunos da rede pública estadual do Acre destacaram seus talentos e dedicação na feira de talentos Mundo Senai, que ocorreu nesta quarta, 25 . O evento aconteceu simultaneamente em todas as unidades do Senai por todo o Brasil e teve como principal intuito abrir as portas para a comunidade, a indústria e interessados em conhecer o trabalho dos cursistas, muitos deles alunos de ensino médio da rede estadual que escolheram itinerários formativos técnicos profissionais durante o novo ensino médio.

A coordenadora pedagógica do Instituto Sebastião de Tecnologia, Shirley Poersch, destacou a importância do evento, afirmando que “a nossa principal missão é mostrar para a comunidade quem nós somos”. No Acre, existem três unidades do Senai, duas em Rio Branco e uma no Juruá, que juntas atendem 990 estudantes em 41 turmas, um trabalho desenvolvido por conta da parceria que a instituição mantém junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

O Mundo Senai mostrou a culminância de um ano de trabalho e estudo dos estudantes que optaram pelos itinerários formativos técnicos profissionais. Cada sala de aula na feira representava um tema, e os alunos demonstraram o que aprenderam em suas respectivas unidades curriculares.

A chefe da Divisão de Ensino Médio da SEE, Danielly Matos, realçou a importância da ação ao mencionar que “esse movimento é importante porque aqui temos parcerias com várias instituições e empresas que conseguem ver nossos alunos em ação, o que facilita a entrada no mundo do trabalho”.

Ela também destacou a flexibilidade do novo ensino médio, que permite aos alunos obterem um certificado de curso técnico profissional simultaneamente com a conclusão do ensino médio, proporcionando uma garantia financeira e mais maturidade para ingressar em uma universidade.

Além disso, o novo ensino médio no Brasil introduziu o conceito do quinto eixo, que permite aos alunos escolherem áreas de formação técnica específica, preparando-se para carreiras profissionais no futuro. Os estudantes podem personalizar parte de sua carga horária de acordo com seus interesses e aptidões, tornando a educação mais alinhada com as necessidades dos alunos e do mercado de trabalho.

Maria Eduarda Siqueira, ex-aluna do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), enfatizou a importância da feira, onde os alunos podem mostrar suas ideias e o desenvolvimento do que aprenderam em seus cursos. “Estamos mostrando aqui uma parte fundamental do aprendizado no curso técnico profissionalizante”, destacou.