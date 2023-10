Aluna do Colégio Militar Tiradentes representará o Acre em competição em Brasília

Com um ano de treinamentos, a aluna Laura da Cunha Neri de 12 anos já tem feito história e se destaca com um futuro brilhante no xadrez acreano. A jovem que já participou do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar realizado dos dias 13 a 15 de outubro em Minas Gerais, embarcou para Brasília onde participará, de 27 de outubro a 9 de novembro, dos Jogos Escolares Brasileiro (Jebs).

Aluna do 7º ano do Colégio Militar Estadual Tiradentes (Cmet) gerido pela Polícia Militar do Acre (PMAC), Laura Cunha já tem em seu currículo o vice-campeonato estadual da sua categoria sub-13 e o 11º lugar no campeonato nacional realizado em Minas Gerais. A adolescente conta como foi a preparação ao longo de todos os treinamentos e destaca os próximos passos da sua carreira como enxadrista.

“Treinei bastante, porém encontrei dificuldades no caminho, como a ansiedade, já que seria o primeiro campeonato brasileiro que participaria, que acarretou um longo e difícil progresso, mas ainda assim fiquei em 11º lugar, onde sei que fiz o meu melhor e agora pretendo corrigir meus erros nessa próxima, trabalhar o psicológico para poder jogar tranquilamente e seguir confiante”, disse.

O 2º sargento Neurismar Rocha, atual treinador da jovem, desde 2018 vem desenvolvendo um trabalho de revelar talentos no xadrez acreano. Todos os sábados, o militar ministra aos alunos do Colégio Militar uma aula, que conta com a participação virtual do Mestre Internacional, Roberto Molina, e que acabou encontrando a atleta acreana, que tem um futuro brilhante na modalidade.

“Ela é uma prodígio do xadrez, primeira vez que uma enxadrista com tão pouca idade da escola pública aqui do estado consegue ir para essas competições, que é o Jogos Escolares Brasileiros, nos últimos cinco anos sempre iam alunos das escolas particulares, pois lá eles iniciam no 3º ano [Fundamental] e aqui no Colégio iniciamos somente no 6º e em um ano ela já se destacou”, disse.

A jovem enxadrista foi convidada para participar do Campeonato Mundial de Xadrez Escolar que será realizado em 2024 na cidade de Florianópolis, dos dias 20 de outubro a 2 de novembro.