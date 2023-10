Assembleia Legislativa irá promover audiência pública e sessão solene em Cruzeiro do Sul nos dias 13 e 14

Nos próximos dias 13 e 14 deste mês, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio do seu presidente, deputado Luiz Gonzaga (PSDB) em conjunto com a Mesa Diretora, realizará sessão solene e uma audiência pública com temas de relevância para a região do Juruá. Ambas servirão para promover discussões sobre a economia e sociedade local, bem como homenagear pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul.

A audiência pública, marcada para o dia 13, será realizada no Teatro dos Nauás, às 9h. O encontro servirá para promover uma ampla discussão entre os vários setores da sociedade e terá como tema: Economia e Sociedade na Regional do Juruá.

Já no dia 14, o auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) será palco da sessão solene em homenagem àqueles que desempenharam um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento de Cruzeiro do Sul. A cerimônia, que acontecerá às 19h, reconhecerá tanto indivíduos, quanto instituições cujas contribuições têm impactado positivamente a comunidade local.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, enfatizou a importância desses eventos, destacando: “Através da audiência pública e da sessão solene, buscamos fortalecer o diálogo e reconhecer as valiosas contribuições de indivíduos e instituições para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul e do Juruá como um todo. É fundamental promover transparência e homenagear aqueles que moldam nosso futuro econômico e social. Assim como também se faz necessário avançarmos no que diz respeito à economia na região.”