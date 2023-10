Agentes da Rbtrans são acusados de aplicarem multa em motoristas na rodoviária

Durante a sessão deliberativa desta quarta-feira, 18, o vereador Ismael Machado (PSDB) usou a tribuna da Câmara Municipal para denunciar que os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) estão multando os motoristas que estão embarcando e desembarcando na Rodoviária Internacional de Rio Branco.

Segundo o parlamentar, as multas estão sendo aplicadas em horário de pico. “Os profissionais estão multando as pessoas que estão embarcando e desembarcando na rodoviária e o pior a abordagem é no horário de pico”, comentou.

Machado avisou que deverá cobrar providências da direção da Rbtrans e solicitou que seja feita uma companhia educativa. “Muitas das vezes precisamos mais educar que punir, onde funciona a Rbtrans é na Rodoviária de Rio Branco. Então, vamos fazer campanha ao invés de aplicar multa. Os agentes ficam tirando fotos para punir as pessoas. O nosso povo não merece isso”, declarou.