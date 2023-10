Adolescente sai pra jantar com namorado e acaba ferida a tiro na Cidade do Povo em Rio Branco

Por Davi Sahid

A adolescente de V. L. S, de 16 anos, foi ferida com um tiro nas costas em via pública na noite desta quinta-feira, 5, na Quadra 4 A do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a adolescente e seu namorado saíram em uma bicicleta para jantar em uma lanchonete do próprio bairro e na volta criminosos armados saíram de uma área de mata e efetuaram vários tiros na direção do casal.

A adolescente foi atingida com um projétil na região das costas e mesmo ferida ainda conseguiu correr e pedir ajuda em uma residência. O namorado da adolescente saiu ileso durante o ataque. Os criminosos fugiram do local pela área de mata.

Populares acionaram a ambulância do SAMU e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos. Em seguida, pediram apoio a ambulância de suporte avançado. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco e seu estado de saúde estável.