Acreanos terão reajuste de 22,07% na tarifa de energia elétrica em dezembro

O presidente do conselho tarifário de energia elétrica no Acre, o radialista Ivan de Carvalho, contou nesta sexta-feira, 13, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs reajuste médio de 22,07% para as tarifas da Energisa no Acre. Os novos valores passam a valer a partir de 13 de dezembro.

Carvalho contou que durante uma audiência pública com a presença da de membros da Aneel no último dia 5 de outubro, ficou deliberado o reajuste que leva em conta o débito da empresa no país, que ultrapassa os R$ 334 bilhões. Somente no Acre, Ivan revelou que a empresa investiu mais de R$ 2 bilhões. “Está praticamente martelo batido e prego virado. Ela [empresa] tem que reajustar a cada 2 anos, ainda tá aberto a diálogo”, declarou.

Segundo a agência, para os consumidores atendidos em alta tensão, como as indústrias, o reajuste médio proposto é de 27,31%. Já para os conectados em baixa tensão, grupo que inclui os residenciais, é de, em média, 20,86%. Para os consumidores residenciais, o aumento previsto é de 20,55%.

O radialista ainda reclamou da falta de apoio da classe política do Acre que deveria tentar intermediar as discussões acerca do reajuste. “Os políticos estão apenas assistindo, nenhum participou da audiência pública”, comentou.