Acreano vence Mr. Olympia Brasil e repete feito de ídolo Ramon Dino de 2018

O estado do Acre tem se destacado como um celeiro de talentos no fisiculturismo, com o maior nome brasileiro na modalidade, Ramon Dino, se preparando para desafiar o tetracampeão canadense, Chris Bumstead, em novembro, em Orlando, nos Estados Unidos.

E, neste último domingo (29), uma reviravolta surpreendente ocorreu no Pro Magno, em São Paulo (SP), com a vitória do acreano Everson Costta na categoria geral do Classic Physique no Mr. Olympia Brasil Expo 2023.

Everson Costta, um jovem de 30 anos originário de Plácido de Castro, no interior do Acre, está no esporte profissional há apenas um ano, mas já demonstrou um nível de condicionamento surpreendente para um competidor que acabou de ingressar no cenário profissional.

Sua vitória no Mr. Olympia Brasil lhe concedeu a oportunidade de representar o país no Mr. Olympia mundial em 2024, ao lado de ícones como Ramon Dino e Chris Bumstead.

“Assim como Ramon, ganhei a vaga para disputar o Mr. Olympia mundial no próximo ano. Sou um acriano do ‘pé rachado’ e vou levar o nome do meu estado e do meu país para o mundo todo. No próximo ano, estarei competindo nos EUA ao lado deles.”

O acreano Ramon Dino foi campeão do Mr. Olympia Brasil em 2018.

A categoria de Classic Physique é atualmente uma das mais prestigiadas no mundo do fisiculturismo, atraindo salários milionários e patrocínios para os atletas de elite.

Everson Costta, embora tenha enfrentado desafios financeiros, provou que a determinação e o esforço podem superar qualquer obstáculo.

Ana Paula Graziano Leal, CEO da Savaget Promoções e Eventos, a organizadora do Mr. Olympia em conjunto com a Musclecontest, falou sobre o crescimento do fisiculturismo no Brasil: “Em 2023, realizamos os maiores eventos da história do fisiculturismo brasileiro. O primeiro foi o Arnold em abril e agora o Mr. Olympia”.

“Não conseguimos mais espaço físico, por isso nos mudaremos para o Complexo do Anhembi em 2024. Nunca imaginei que os atletas de bodybuilding se tornariam ídolos, assim como os jogadores de futebol.”

O Mr. Olympia Brasil Expo 2023 contou com mais de 1.300 fisiculturistas de diversas idades, competindo em várias categorias, incluindo Women Physique, Figure, Wellness, Bikini, Bodybuilding e Men’s Physique. No total, foram distribuídos três Pro Cards por categoria, totalizando 12 no geral.

Além da emocionante competição, a exposição apresentou as principais inovações em produtos e serviços relacionados ao universo do fisiculturismo, contando com a participação de 60 marcas.

Mais de 23 mil pessoas estiveram presentes no local, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Ana Paula Graziano Leal informou que durante os três dias de feira, foram movimentados incríveis R$ 55 milhões em negócios.