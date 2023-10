Acre terá primeiro concurso de café com 18 produtos de nove municípios locais

Cerca de 18 produtores rurais se inscreveram para disputar o prêmio do primeiro concurso de café do Acre. O concurso será realizado no próximo dia 27 de outubro, na praça General Dutra, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana.

A ideia do 1º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre é promover ainda mais a cultura cafeeira no estado, incentivar a produção e, principalmente, comprovar a qualidade do grão que é plantado e colhido em terras acreanas.

Dos 18 produtores de café inscritos no concurso, quase metade, 8, é de Acrelândia, o principal município produtor de café no estado. Existem ainda cafés competindo produzidos nos municípios de Porto Acre, Brasileia, Epitaciolândia, Sena Madureira, Xapuri, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Manoel Urbano.

As amostras enviadas pelos produtores foram encaminhadas para o estado do Espírito Santo, onde, no momento, passam por avaliação para que os 10 melhores sejam selecionados para a disputa final.

“Recebemos as amostras e para garantir a isonomia e a transparência do concurso, encaminhamos as amostras para o Espírito Santo, onde profissionais habilitados estão fazendo a classificação física e sensorial, que é a prova da bebida”, afirma a agrônoma Michelma Lima, especialista em café da Secretaria Estadual de Agricultura.

A ideia, conforme Michelma, é realizar, no dia do anúncio do ganhador do concurso, uma grande agenda para troca de experiências sobre o plantio de café no Acre. “Vamos promover palestras técnicas para que os produtores que não se inscreveram este ano, possam concorrer no próximo. O objetivo é que as pessoas entendam que essa mudança positiva do cenário da produção do café no Acre é resultado da união de governo, produtores e parceiros como Embrapa, Sebrae e Senar”, diz Michelma.

Premiação chega a R$ 180 mil

A produção de café, pelas condições de solo e clima do Acre, é apontada como extremamente vantajosa no estado. Apesar de ainda ter um potencial de crescimento muito grande, ao longo dos últimos anos, é perceptível o aumento na produção.

Conforme a Secretaria de Agricultura, baseada em levantamentos do IBGE, cerca de 500 propriedades rurais plantam café.

O aumento na produção tem como parâmetro também a quantidade de viveiros de mudas de café registrados no Ministério da Agricultura. O número saltou de 2 para 19 viveiros nos últimos seis anos. A produção de café do Acre esperada para este ano é de 2.990 toneladas.